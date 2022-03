De Uncharted-film van PlayStation Productions heeft goede zaken gedaan. De prent is nog niet zo lang uit, maar staat nu al in de top 5 van films die het meest hebben opgebracht. Dit in de categorie films gebaseerd op games.

Uncharted heeft wereldwijd in totaal $339 miljoen in het laatje gebracht. Dat is goed voor de vijfde plek van meeste opbrengst qua ‘video game films’. Het is goed mogelijk dat de film in ieder geval nog één plekje op zal schuiven, want het op vier genoteerde ‘The Angry Birds Movie’ staat op $352 miljoen.

Rampage, Pokémon: Detective Pikachu en Warcraft lijken echter een stap te ver te zijn, want deze gingen allemaal over de $400 miljoen heen.