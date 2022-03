LEGO is in de laatste jaren ook in de gamingindustrie in populariteit gegroeid door de talloze hervertellingen van populaire films als Star Wars, Jurassic Park en The Lord of the Rings. Inmiddels zijn daar tevens een aantal originele titels bijgekomen en binnenkort mogen we daar nóg een titel aan toevoegen. Uitgever Thunderful en ClockStone Studio hebben namelijk LEGO Bricktales aangekondigd.

In deze puzzel/avonturen titel ga je – misschien wel vanzelfsprekend – met de bekende bouwsteentjes aan de slag om creatieve oplossingen te bedenken voor de talloze puzzels en levels die je voorgeschoteld gaat krijgen. Onderweg zul je verscheidene biomes passeren, zoals duistere oerwouden, opgedroogde woestijnen en drukke steden. Uiteraard zijn er talloze items en bouwstenen om te verzamelen, die je later weer kunt gebruiken in de zogeheten ‘Sandbox Mode’.

Het is nog niet duidelijk wanneer en op welke platforms LEGO Bricktales gaat verschijnen. De pc lijkt in ieder geval een zekerheidje, gezien daar al een Steam pagina voor is aangemaakt. Je kunt hieronder de aankondigingstrailer bekijken.