De lente is weer in het land: de zon schijnt, de vogeltjes fluiten, iedereen is vrolijk… en we kunnen flink wat geld besparen tijdens de ‘Spring sale’ die momenteel loopt in de Epic Games Store. Meer dan 560 pc-games zijn momenteel afgeprijsd en er zitten heel wat grote namen tussen. De sale is nu live en loopt nog tot 7 april.

Hieronder vinden jullie een greep uit het aanbod, maar alle deals kan je via deze link nakijken.