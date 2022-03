Na eerdere geruchten is het hoge woord er nu officieel uit: Sony herziet PlayStation Plus en komt met drie verschillende abonnementsvormen die variëren in prijs. Via het PlayStation Blog heeft Sony PlayStation zojuist alle details bekendgemaakt en daarbij laten ze weten dat de vernieuwde service in juni gelanceerd zal worden.

Wat al verwacht werd is inderdaad het geval, Sony gaat PlayStation Plus en PlayStation Now combineren tot één service en er zullen drie tiers beschikbaar zijn: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. Voor het gemak zetten we alle drie de varianten uiteen.

PlayStation Plus Essential

Maandelijks twee gratis games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag voor save games

Online multiplayer toegang

Prijs: € 8,99 per maand/€ 24,99 per kwartaal/€ 59,99 per jaar

PlayStation Plus Extra

Maandelijks twee gratis games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag voor save games

Online multiplayer toegang

Meer dan 400 PS4 en PS5 games gratis te spelen

Prijs: € 13,99 per maand/€ 39,99 per kwartaal/€ 99,99 per jaar

PlayStation Plus Premium

Maandelijks twee gratis games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag voor save games

Online multiplayer toegang

Meer dan 400 PS4- en PS5-games gratis te spelen

PS3-games te streamen via cloudgaming

Een catalogus van originele PlayStation, PS2 en PSP games te streamen, alsook te downloaden

Game trials, waarmee gebruikers games kunnen uitproberen voor aanschaf

Prijs: € 16,99 per maand/€ 49,99 per kwartaal/€ 119,99 per jaar

De eerste variant, PlayStation Plus Essential, is precies zoals je de service nu kent. Daarbovenop komen dus PlayStation Plus Extra en Premium, die PlayStation Now geïntegreerd aanbieden en waar dus ook echte klassiekers onder vallen van generaties terug.

De PlayStation 5 games die direct bij de release inbegrepen zitten zijn Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 en Returnal. Daarnaast werkt Sony nauw samen met hun eigen studio’s en derde partijen om de bibliotheek geregeld aan te vullen. Met andere woorden: Sony volgt op deze manier de route van Microsoft en z’n Xbox Game Pass. Het enige verschil lijkt het ontbreken van first-party titels op day one bij de service.

PlayStation Now zal na de lancering van deze nieuwe abonnementsvormen volledig komen te vervallen als standalone service, aangezien het in PlayStation Plus geïntegreerd wordt. Bestaande abonnees krijgen automatisch PlayStation Plus Premium, zonder extra kosten zolang hun PlayStation Now abonnement nog loopt.

Met een geplande release in juni is het even afwachten wanneer we precies aan de beurt zijn, aangezien de uitrol gefaseerd zal verlopen te beginnen in Azië gevolgd door Noord-Amerika en nadien Europa. Het doel is om het live te hebben tegen het einde van de eerste helft van 2022.

Sony heeft niet gesproken over upgrademogelijkheden, maar naar verwachting zal het rond de release mogelijk zijn om tegen een meerprijs je huidige abonnement op te hogen qua tier. Zodra de release dichterbij is, zal Sony meer details bekendmaken.