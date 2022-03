Op 28 maart vierde de Kingdom Hearts franchise zijn 20ste verjaardag. Alhoewel het evenement om dit te vieren pas plaats zal vinden op 10 april in Tokio, is Square al begonnen met wat celebraties, zo zal de uitgever in samenwerking met Bandai Namco dit jaar Kingdom Hearts Tamagotchis uitbrengen.

De Tamagotchi is beschikbaar in twee varianten, light en dark, en zal veertien verschillende personages bevatten waar je voor kan zorgen door ze te voeden met Paopu fruit en Sea Salt Ice cream.

Naast de aankondiging van de Tamagotchi erkende game director Tetsuya Nomura op Twitter ook de 20ste verjaardag en hij deelde een in-progress versie van speciale art die je hieronder kan bekijken.

“Thank you for your messages celebrating the 20th Anniversary. Sorry I’ve not been able to prepare anything special as we’re busy with the upcoming anniversary event. I started the illustration for it, I’m nervous about whether it’ll be done in time.” – Tetsuya Nomura#KH20th pic.twitter.com/JFi7il0Bi7

