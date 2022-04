Special | A500 Mini – Voordat Nintendo populair werd in Europa, was Commodore het merk dat zeer gewild was onder gamers. Het Amerikaanse bedrijf maakte echter geen consoles, maar zogenaamde ‘home computers’, die veel weg hadden van pc’s. Het meeste succes werd met de Commodore 64 behaald, een computer met voor die tijd indrukwekkende grafische mogelijkheden en een zelfs nog betere geluidschip. Diens opvolger kon het succes van de C64 niet evenaren en dat kwam hoofdzakelijk door de opkomst van consoles. Toch denken de wat oudere gamers onder ons met veel plezier terug aan de Commodore Amiga en zij kunnen deze tijden weer herbeleven met de komst van de A500 Mini.

Liefde op het eerste gezicht

Als je de doos van de A500 Mini openmaakt, dan vallen direct twee dingen op: de maat van de minicomputer zelf en de kwaliteit ervan. De hardware is met zijn 25 x 17,7 x 7,8 cm groter dan dat je zou verwachten. Toch is het logisch dat het wat aan de grote kant is, want de originele Amiga was een aardig bakbeest. De A500 Mini lijkt verder exact op diens grote broer en de afwerking en details zijn best indrukwekkend te noemen. Het is duidelijk dat er veel energie is gestoken in het maken van een zo goed mogelijke mini replica. Het openen van de doos zal dan ook direct de nostalgische snaar raken bij degene die de originele Amiga vroeger in bezit hebben gehad.

Het pakket bevat buiten de A500 Mini zelf een HDMI-kabel en een USB-C voedingskabel. Helaas zit er geen adapter bij, dus je kan de computer niet direct uit de doos gebruiken. Je zal eerst op zoek moeten gaan naar een adapter. Nu is dat tegenwoordig bij meer producten het geval, omdat er vanuit wordt gegaan dat mensen genoeg adapters in huis hebben, maar het is toch fijner als je meteen alles hebt om van je nieuw aangeschafte product te kunnen genieten. De minicomputer bevat vijfentwintig games en om die te besturen worden er een muis en gamepad meegeleverd. De muis is een – iets kleinere – replica van de originele Amiga muis en werkt zoals je zou verwachten. De gamepad lijkt een vreemde keuze, want je speelde vroeger meestal met een joystick. Toch is dit niet zo gek als je denkt.

Verbeterde versie

Ten eerste zijn gamers van vandaag de dag gewend aan controllers, dus dan maak je de minicomputer toegankelijker voor de consument van vandaag. Ten tweede is de gamepad gebaseerd op de controller van de Amiga CD32. Dit was de consoleversie van de opvolger van de C64. Deze werd door Commodore gemaakt doordat spelcomputers steeds populairder werden en zij de verkopen van de Amiga in de weg stonden. Alleen flopte de CD32 en dit was tevens het begin van het eind van het Amerikaanse bedrijf. De controller voor de consoleversie van de Amiga stond alleen niet bepaald bekend als prettig in gebruik. Gelukkig zijn er voor de A500 wat aanpassingen gedaan, waardoor de gamepad best goed uit de verf komt.

De vorm van de CD32 controller is behouden, maar deze is nu afgenomen in lengte. Hierdoor ligt het, ondanks zijn rare vorm, toch lekker in de hand. De actieknoppen voelen ietsje ‘sponzig’ aan en de schouderknoppen zijn niet heel hoogwaardig te noemen, ze zijn goed genoeg. De d-pad maakt meer indruk, doordat deze duidelijke feedback geeft op je input. Het voelt wel net even iets te stijf aan om van een perfecte d-pad te spreken, maar dat mag de pret verder niet drukken. De meegeleverde gamepad is dus prima om van de games op de A500 Mini te genieten. Als je wil kan je ook nog een keyboard op de A500 Mini aansluiten of je gebruikt het virtuele keyboard die de hardware ondersteunt. Genoeg input-mogelijkheden dus.

Brede keuze

Er staan in totaal vijfentwintig games op de A500 Mini, die gemakkelijk te vinden zijn door de zeer overzichtelijke user interface. Er is een goede mix van titels gemaakt, want zo goed als elk genre is vertegenwoordigd, van sport tot RTS. Voor het gros geldt dat het toentertijd hoogwaardige games waren en dat ze vandaag de dag nog steeds voor veel speelplezier zorgen. Er zijn echter twee titels die beter vervangen hadden kunnen worden en dat zijn Titus The Fox en Alien Breed 3D. De eerste is een 2D platformer, die je weinig overzicht geeft. Het hoofdpersonage zit tegen de rand van het beeld aan als hij loopt en aangezien er van een zeer hoge snelheid gebruik wordt gemaakt, zie je niet wat de obstakels zijn en ga je om de haverklap dood en daardoor wordt het nagenoeg onspeelbaar. Alien Breed 3D was vroeger een indrukwekkend voorbeeld van de kracht van de Amiga, maar vandaag de dag is de first-person shooter een chaotische 3D pixelmassa in een klein venster.

De games die er juist extra positief uitspringen zijn Kick Off 2, Alien Breed: Special Edition 92 en Project-X: Special Edition 93. Kick Off 2 schotelt je een unieke voetbalervaring voor die je vandaag de dag niet meer tegenkomt. Dat komt door de combinatie van snelle gameplay en dat de bal zijn eigen physics heeft en dus niet aan de voeten van de spelers zit gekleefd als zij aan de bal zijn. De game voelt daarom nog steeds erg origineel aan. Alien Breed is een ’top down shooter’ die, in tegenstelling tot de eerder aangehaalde 3D-versie, niets van zijn charme heeft verloren en daarom nog net zo veel spanning oproept als voorheen. Project-X is een ‘side scrolling shooter’ die er zelfs nu nog verrassend goed uitziet en ook nog steeds lekker wegspeelt. Deze games geven de A500 Mini extra glans.

Kan het niet hoger?

Dat de meeste geïnstalleerde games op de A500 Mini wel goed zijn uitgekozen is fijn, het kan alsnog een slechte ervaring worden als de emulatie gebreken laat zien. Gelukkig is dat niet het geval. Alle titels draaien zoals ze in de vorige eeuw deden en er is niets te merken van input lag. Het maakt ook niet uit of je de gamepad of muis gebruikt, beide reageren prima op jouw acties. Wat wel jammer is, is dat de resolutie niet hoger gaat dan 720p. Gamers hebben over het algemeen een grote tv in huis om op te gamen en dan geeft 720p je niet het scherpste beeld. Je bent nu eigenlijk verplicht om de hardware op een kleinere monitor aan te sluiten om een goed scherp beeld te krijgen.

Als je favoriete Amiga-game niet bij de vijfentwintig geïnstalleerde titels zit, dan heb je de mogelijkheid deze alsnog toe te voegen. De minicomputer ondersteunt WHDLoad en door middel van een USB-stick kan je je eigen games importeren. Het kan zelfs nog gekker, want het is tevens mogelijk om het originele besturingsprogramma van de home computer van Commodore – Workbench 1.3 – te installeren. Vanuit daar kan je zelfs sommige applicaties van weleer gebruiken zoals ‘Deluxe Paint’. De A500 is dus is dus een veelzijdig apparaatje.

Alleen voor die-hards?

De A500 Mini heeft wat tekortkomingen, maar over het algemeen is de kleine replica van de Amiga een alleraardigst stukje hardware die zelfs verder gaat dan de meeste mini consoles. Het enige wat roet in het eten gooit is de prijs. Met €129,99 is de minicomputer wel wat aan de dure kant. Voormalige Amiga-bezitters zullen geen problemen hebben met dit bedrag, want de grote aantrekkingskracht van de minicomputer zal het prijskaartje doen verbleken. Degene waarbij de home computer van Commodore geen nostalgische gevoelens oproept, zullen zich niet meteen geroepen voelen om de A500 Mini aan te schaffen. Op je pc kan je al vrij gemakkelijk Amiga-games spelen, dus waarom zou je dan zoveel geld neerleggen voor een mini replica met muis en gamepad waar je geen affectie mee hebt.