Het lijkt erop dat de aankomende World of Warcraft uitbreiding gelekt is door Blizzard alvorens de officiële aankondiging op 19 april. De uitbreiding heet Dragonflight en werd gelekt op Blizzards eigen website.

Dat we weer een nieuwe World of Warcraft uitbreiding konden verwachten is niet heel verrassend. Historisch gezien krijgt World of Warcraft iedere twee jaar een nieuwe uitbreiding. Toch kan het dat het dit jaar iets anders zal zijn, het gerucht gaat namelijk dat Activision Blizzard door verschillende ‘verstoringen’ zoals de pandemie en de rechtszaak waarin de uitgever verwikkeld is, de release van Dragonflight naar 2023 zal duwen.

Lang zullen we niet hoeven te wachten op zekerheid, want met de officiële aankondiging op 19 april zal waarschijnlijk ook een releasedatum gepaard gaan. Veel inhoudelijke informatie is er nog niet, maar wel weten we dat het spel drie edities zal hebben: Base, Heroic en Epic.