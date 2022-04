Sony werkt aan PlayStation VR2, maar wanneer deze nieuwe headset uitkomt is nog onduidelijk. Ook hebben we afgezien van de specificaties nog geen verdere details gehad als het om vernieuwde gameplay gaat dat mogelijk is met het platform. Dit buiten de aankondiging van een handjevol titels.

Mogelijk gaan we snel meer horen, want Sony heeft in de afgelopen dagen een promotionele e-mail gestuurd ter introductie van PlayStation VR2. Voor iedereen die goed op de hoogte is, bood dat geen nieuws, maar wel kan het een indicatie zijn voor een evenement dat op stapel staat.

Tom Henderson, bekend insider, geeft namelijk op Twitter aan dat Sony een soortgelijke mail rondstuurde voor de PlayStation 5. Dit een paar weken voor de officiële PlaStation 5 showcase. Sony hanteert een beetje dezelfde aanpak met de mail, wat dus een hint kan zijn voor een PlayStation VR2 showcase.

Om daar nog een schep bovenop te doen, insiders geven aan dat er gewerkt wordt aan een nieuw evenement. Zowel Henderson als Jeff Grubb en Greg Miller hebben hier iets over gehoord, dus kijk er niet raar van op als Sony op het punt staat om PlayStation VR2 binnenkort officieel te introduceren met veel extra informatie.

Bij nieuws laten we het weten.