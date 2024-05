Elden Ring is inmiddels dik 2 jaar verkrijgbaar, maar FromSoftware is nog niet helemaal klaar met deze game. Zo hebben we immers nog de Shadow of the Erdtree uitbreiding in het vooruitzicht, die op 21 juni zal verschijnen.

Om een tipje van de sluier op te lichten, heeft Bandai Namco nu samen met de ontwikkelaar een story trailer uitgebracht. Die trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken en laat meer van de aankomende content zien.