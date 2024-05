De open beta-periode van MultiVersus is alweer bijna een jaar gesloten, maar binnenkort kan je weer met de game aan de gang. Op 28 mei komt namelijk de volledige versie uit. Het spel is alvast voorzien van een lanceringsvideo, die tevens wat nieuwe personages introduceert.

Player First Games heeft al laten weten dat de volledige versie wat veranderingen met zich mee zal nemen, waaronder nieuwe personages. In de launch video worden er in ieder geval al twee geïntroduceerd: Jason Voorhees van de Friday the 13th-films en Agent Smith van de Matrix-films. Hiervan zal Jason meteen bij lancering speelbaar zijn en Agent Smith zal later worden toegevoegd.

De launch trailer van MultiVersus check je hieronder.