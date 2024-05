Als we het over gaming grootheden hebben, dan is Satoru Iwata, de ex-Nintendo CEO die in 2015 overleed, een naam die natuurlijk niet mag ontbreken. Een eerder niet volledig gepubliceerd interview van Kikizo met de Nintendo-legende uit 2004, is 20 jaar later voor het eerst geremasterd en uitgebracht door Adam Doree, de eigenaar van Kikizo.

De ‘remaster’ van het interview bevat nooit eerder gedeelde commentaren van de ex-CEO over Hiroshi Yamauchi, de persoon die vóór Iwata CEO van Nintendo was. Hij deelde ook zijn visie over gaming-hardware en sprak over het belang van het verrassen van fans met hardware, niet alleen door verbeterde technische mogelijkheden. Dit was een tijd waarin de DS was aangekondigd en de Wii op het punt van onthulling stond, maar alleen nog bekend was als ‘Revolution’. Iwata’s woorden zijn nu nog net zo relevant voor Nintendo.

Het interview is ongeveer een half uur lang en zeker het bekijken waard.