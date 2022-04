Een van de minpunten van de current-gen versie van Life is Strange Remastered Collection is dat er geen mogelijkheid was om de game in 60 frames per seconde te spelen. Maar… spelers van de collectie op de PlayStation 5 kunnen deze feature in ieder geval binnenkort tegemoet zien.

Deck Nine had al eerder laten weten dat zij in 2022 de hogere framerate optie zouden gaan toevoegen voor de current-gen consoles van Sony en Microsoft. De ontwikkelaar heeft nu via Twitter gemeld dat de 60fps patch voor de PlayStation 5 deze week bij Sony aangeboden zal worden voor goedkeuring. Als alles goed gaat zal de update vrij snel daarna beschikbaar worden gesteld.

Er is door Deck Nine alleen nog niet gesproken over de Xbox Series X|S-versie van Life is Strange Remastered Collection. De versies voor deze consoles zullen ook deze update krijgen, maar dat zal dus nog even wat langer duren.