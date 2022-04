Eén game heeft vrijwel elke PlayStation 5 bezitter gespeeld en dat was Astro’s Playroom, een platformer die gratis bij de console geleverd werd. Het is naast een leuke game, ook een uitstekende titel om de features van de console beter te leren kennen. Bovendien was het een leuke titel om de platinum Trophy in te halen, gezien dat niet al te lastig was.

Uit het niets is de game nu echter voorzien van een nieuwe update en dat komt met de onderstaande patch notes. Deze update doet de performance en gameplay optimaliseren en ook pakt het een issue dat framedrops veroorzaakte aan. Hieronder alle details.

Added performance improvements.

Added gameplay optimizations.

Fixed an issue that caused framerate drops.

Added various stability improvements.

Fixed sporadic crashes.

Addressed audio related issues.

Other minor bug fixes.

Waarom er nu plots een update is uitgekomen is niet bekend, maar beter laat dan nooit zeggen we dan maar.