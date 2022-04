Star Trek is lange tijd niet aanwezig geweest als games, maar daar komt dit jaar nog verandering in. Naast Star Trek: Resurgence kunnen liefhebbers van de serie namelijk met nog een andere game aan de slag, zo lijkt het nu. De nieuwe game wordt ontwikkeld door Outright Games en gezien de stijl zal het zich op een wat jonger publiek gaan richten.

Star Trek: Prodigy – Supernova werd via het onderstaande Twitteraccount namelijk gelekt en we kunnen de eerste afbeeldingen hieronder al zien. Volgens één van de afbeeldingen zou de officiële aankondiging in mei plaatsvinden via het YouTubekanaal van Outright Games. Nu de game al is uitgelekt bestaat de kans dat Star Trek: Prodigy – Supernova wellicht al eerder officieel aangekondigd wordt. Gezien de naam zal het waarschijnlijk nauw het verhaal van de animatieserie Star Trek: Prodigy volgen.

Star Trek: Prodigy – Supernova verschijnt volgens de gelekte informatie voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch.

The first big #StarTrekCHI surprise is out!

STAR TREK: PRODIGY – SUPERNOVA is a new game coming to PC, XboX, PS4/PS5, and Nintendo Switch from @Outright_Games

More details said to arrive in May.#StarTrek #startrekprodigy pic.twitter.com/tYKbI0Tfoz

— TrekCore.com 🖖 (@TrekCore) April 7, 2022