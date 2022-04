Een tijdje terug werd de first-person psychologische horrorgame MADiSON aangekondigd. Ontwikkelaar BLOODIOUS GAMES belooft ons een game met verontrustende gameplayelementen en een huiveringwekkend en meeslepend verhaal.

We zullen daar wel nog even op moeten wachten, aangezien de game op 24 juni zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Later in de zomer zal de game ook verschijnen voor de Nintendo Switch. Voor de twee PlayStation-versies zal er ook een fysieke “Possessed Edition” verschijnen, uitgegeven door Perp Games, die bonuscontent zal bevatten.