Recent verscheen de film Sonic the Hedgehog 2 in de cinemazalen en dit bleek een succes te zijn. In de Verenigde Staten heeft de film al 71 miljoen dollar opgebracht, waarmee het andere, op een videogame gebaseerde, films als Uncharted en Tomb Raider voorbijsteekt.

Nog voordat de film uitkwam, werd al bekendgemaakt door Sega en Paramount dat er ook een Sonic the Hedgehog 3 gaat komen. Verder zal er ook een live action Knuckles TV show spin-off verschijnen op Paramount+. Bekijk hieronder zeker nog even de trailer van de tweede film.