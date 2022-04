Klassiekers heruitbrengen is echt iets van deze tijd. Hoewel het soms tot in den treure lijkt te gebeuren, zijn er bepaalde uitgevers waar we graag een uitzondering voor maken. Capcom is er daar één van, aangezien ze vroeger vele klassiekers hebben uitgebracht voor 16-bit consoles. Nu met de aankondiging van Capcom Arcade 2nd Stadium heb je binnenkort nog eens 32 Capcom-klassiekers tot jouw beschikking.

Ook geheel van deze tijd deed Capcom de aankondiging op Twitter. Hieruit wordt ook gelijk duidelijk dat Capcom Arcade 2nd Stadium zal verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Ook zal SonSon gratis te downloaden zijn en is Three Wonders speelbaar indien je een pre-order plaatst of de game op tijd koopt. Een releasedatum is op dit moment nog niet bekend.