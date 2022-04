Fans van tijdreizen – of de betere Christopher Nolan film – spitsen best even hun oren. Op 19 mei belandt namelijk Eternal Threads in de (virtuele) winkelrekken, een game die volledig draait om het manipuleren van vadertje tijd. De releasedatum werd met de nodige bombarie aangekondigd in de onderstaande trailer.

Eternal Threads draait om een huisbrand die zes mensen het leven gekost heeft. Jij moet nu de zeven dagen voor de ramp beleven en trachten de gebeurtenissen dusdanig te manipuleren dat de zes slachtoffers de vlammen overleven. Wie weet slaag je er zelfs in om te voorkomen dat er überhaupt brand uitbreekt.