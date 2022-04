De game South of the Circle lanceerde voor Apple Arcade op 30 oktober 2020 en nu, anderhalf jaar later, zal de game ook verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc – zowel op steam als GOG.

South of the Circle is volgens uitgever 11 bit studios en ontwikkelaar State of Play Games een verhalend avonturenspel dat zich afspeelt op Antarctica. Bekijk zeker even de onderstaande trailer om een beeld te krijgen van de game en laat in de comments weten wat je ervan denkt.