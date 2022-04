De release van Xenoblade Chronicles 3 stond aanvankelijk gepland voor september later dit jaar, maar we hebben vandaag goed nieuws. Nintendo heeft aangekondigd dat de game namelijk eerder verschijnt dan verwacht. De nieuwe releasedatum is nu 29 juli 2022.

Samen met de aankondiging van de nieuwe releasedatum is er tevens een nieuwe trailer verschenen en Nintendo heeft een overzicht van belangrijke details gedeeld, zie dit alles hieronder. Verder laat Nintendo weten dat er een Collector’s Edition van de game zal verschijnen, die exclusief via de My Nintendo Store wordt uitgebracht.

Deze editie bevat naast de game unieke verpakkingsartwork van Masatsugu Saito, een concept-artbook (hardcover, in kleur) met meer dan 250 pagina’s en een steelcase voor de card van de game.