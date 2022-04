Arcadegeddon is al maanden voor PlayStation 5- en pc-eigenaren te spelen, maar alleen als early access-titel. Daar zal de game binnenkort uit verdwijnen en de volledige versie zal daarvoor in de plaats komen. Dit betekent ook dat de multiplayer shooter te spelen zal zijn op de PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series consoles.

Illfonic laat weten dat Arcadegeddon op 5 juli beschikbaar zal worden gesteld. Het spel zal dan niet alleen digitaal te koop worden aangeboden, want er zal ook een fysieke versie in de schappen komen te liggen. Dit dankzij Nighthawk Interactive.

De reden dat Arcadegeddon zo lang in early access heeft gezeten is omdat de ontwikkelaar zoveel mogelijk feedback wilde verzamelen om de game te kunnen verbeteren. Aangezien er door corona geen fysieke evenementen werden gehouden, was dit de enige manier om de meningen van spelers te kunnen peilen.

Ben je vergeten wat Arcadegeddon ook alweer voor een game was en hoe deze eruitziet, dan kan je hieronder je geheugen opfrissen met de aankondigingstrailer van vorig jaar.