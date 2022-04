Tales from the Borderlands was een episodische game uit 2014, gemaakt door Telltale Games op hun herkenbare wijze. De reeks werd goed ontvangen en nu acht jaar later mogen we uitkijken naar een nieuwe Tales from the Borderlands game. Dit heeft Gearbox Software vandaag aangekondigd.

De aankondiging werd op Twitter gedaan en behalve dat de game nog dit jaar moet verschijnen en dat we deze zomer meer informatie mogen verwachten, weten we verder niets. Naar verwachting zal het wel om een episodische game gaan, gezien het dezelfde titel draagt als de game uit 2014.

There are more stories to explore in the #Borderlands universe. An all new Tales from the Borderlands adventure is coming in 2022 from @GearboxOfficial and @2K.

Stay tuned for a full announcement this summer! pic.twitter.com/xsFbRZ5eHo

— Borderlands (@Borderlands) April 21, 2022