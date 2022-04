De Uncharted-film is nu al enige tijd uit en het betreft hier een vermakelijke productie die inspiratie uit verschillende games haalt om zo z’n eigen verhaal te vertellen. Mocht je de film nog niet gezien hebben, dan raden we je echter aan niet verder te lezen, want Sony heeft een verwijderde scène online gedeeld die je hieronder kan bekijken.

Aan het begin van de film zijn een jonge Nathan en Sam Drake te zien in een museum, op zoek naar aanwijzingen. In dit stukje van de film komen ze echter ook een model van een schip tegen, die ze samen bewonderen. Dit is niet in de film te zien, gezien deze scène is verwijderd, maar je kan het nu alsnog bekijken door hieronder op play te drukken.