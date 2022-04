We wachten nog steeds op een tennisgame die de kwaliteit van de overleden Top Spin-serie weet te evenaren. Torus Games en Kalypso Media doen een duit in het zakje met Matchpoint: Tennis Championships en de releasedatum is al nabij.

De nieuwe tennisgame biedt een authentieke kijk op de sport en belooft veel content te bevatten. Zo zijn er 65 toernooien te spelen en deze kun je spelen in 26 verschillende stadions. Je kunt je eigen personage maken, maar je kunt ook kiezen uit bestaande tennissers.

Matchpoint: Tennis Championships zal op 7 juli uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De game wordt ook op de dag van lancering toegevoegd aan Xbox Game Pass. Dit wordt aangekondigd via een trailer, die je hieronder kunt bekijken.