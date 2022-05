Special | De indrukwekkende Blade line-up van Razer – Er zijn genoeg gaming laptops te vinden op de markt, maar Razer weet echter met iets indrukwekkends te komen. De nieuwe Blade laptops zijn namelijk in verschillende maten en presets verkrijgbaar, maar hebben allemaal iets met elkaar gemeen: compact en dun, met super veel kracht. Bijna elke laptop uit de Blade line-up heeft er een GeForce RTX 30XX videokaart in zitten en dat maakt het een ideaal systeem om op te gamen. Hoewel de prijskaartjes fors te noemen zijn, zijn de laptops van verschillende voordelen voorzien. Zo is het niet overdreven groot, waardoor het een leuk reismaatje kan zijn, mét behoorlijk wat kracht aan boord. In dit artikel geven we een kort en bondig overzicht van de verschillende Blade laptops. Dit om een idee te krijgen van wat je kunt aanschaffen bij Razer, mits je natuurlijk een nieuwe gaming laptop nodig hebt.

Blade 13

Het is de kleinste laptop binnen de Blade line-up. De Blade 13 is verkrijgbaar vanaf € 1099,99 en heeft een schermgrootte van 13,4”. De schermen hebben niet meer dan 60 Hz refresh rate en het systeem is voorzien tussen de 8 en 16GB RAM. Daarbij heb je ook de keuze om te gaan voor een i5 CPU (1135G7) of een i7-1165G7. Afhankelijk van de grootte van de SSD, RAM en videokaart, kan de prijs een stuk verder oplopen. Het is echter wel zo bij de Blade 13, dat er geen RTX 30XX GPU in zit verwerkt. Desalniettemin is het erg krachtig en je kan dit goed voor werk gebruiken met daarbij een game tussendoor.

Blade 14

Bij de 14” versie van de Blade-lijn komen de RTX Nvidia GPU’s om de hoek kijken. Vanaf € 2199,99 verkrijgbaar en afhankelijk van je specificatie voorkeuren, kan je het eigenlijk zo gek maken als je wilt. Zo kan je een ‘simpele’ preset nemen met een RTX 3060, maar het is ook mogelijk een RTX 3080 Ti versie van de Blade 14 te nemen. In deze lijn zitten AMD CPU’s verwerkt: de 6900HX. Er zijn ook twee smaken refresh rates beschikbaar, de 144Hz (1080p) en 165Hz (1440p). Alle laptops hebben een 1TB SSD en bevatten 16GB RAM. Een mooi instapmodel als je serieus wilt gaan gamen of wat zwaarder werk wilt verrichten.

Blade 15

In dit formaat (15,6”) zijn de meeste soorten presets te vinden binnen alle Blade laptops en het is verkrijgbaar vanaf € 1899,99. De schermen zijn er vanaf 144Hz (Full HD en QHD), 165 HZ (QHD), 240Hz (QHD) en 360 Hz (Full HD). De GPU’s die je in de Blade 15 kunt hebben, zijn de RTX 3060 en de RTX 3080 Ti met alles daartussenin. Qua CPU’s heb je de tiende, elfde en twaalfde i7 processoren, maar ook nog de twaalfde i9 als optie. Qua kracht heb je dus eigenlijk alle smaken te pakken met de Blade 15. Daarbij heb je nog een SSD van 512GB of 1TB met 16GB of 32GB RAM. Dit is de meest veelzijdige optie als je niet weet wat je wilt. Het formaat is ook het meest gangbare om mee te nemen, maar het is tevens als thuisstation prima te gebruiken. Want met een stapje groter kom je bij de 17” terecht.

Blade 17

Dit bakbeest blijft door zijn slankheid (19,9mm dik) krachtig en elegant. Vanaf € 2599,99 is de Blade 17 in jouw bezit met een paar verschillende keuzes qua presets. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als de Blade 15, er is voor elke soort gaming behoefte wel een juiste preset te vinden. Zo kan je al een Blade 17 laptop aanschaffen met een RTX 3060, maar ook met een RTX 3060 Ti, 3070 (Ti) en 3080 (Ti). Helaas, voor de echte power hungry gamers is er geen RTX 3090(Ti) optie beschikbaar, maar wie weet waar Razer op het moment mee bezig is. De CPU’s: tiende, elfde en twaalfde gen i7, en elfde en twaalfde gen i9. Qua schermen heb je dezelfde opties als met de Blade 15, alleen heb je nu de keuze om ook een 4K scherm te nemen met touch screen (120Hz) of zonder touch screen (144 Hz).

Het is een pittig lijstje met allemaal indrukwekkende specificaties omtrent de Blade laptops. Razer weet met het dunne design iets neer te zetten wat alleen maar een mooi voorbeeld is voor de rest om er op voort te borduren: dunne en fijne draagbare gaming laptops die er niet uitzien als tanks. Met toekomstige verbeterde pc-componenten zijn wij alleen maar meer benieuwd hoe Razer het zal verwerken in (hopelijk) weer dunne laptops. Hoewel het allemaal stuk voor stuk laptops zijn bedoeld om te gamen, kan je het ook prima voor andere doeleinden gebruiken, zoals machine learning, video/photo editing, modelsimulaties en meer. De Blade laptops ondersteunen ook Windows 11, dus je bent voorlopig voorzien van de nieuwste updates. Binnenkort nemen wij de Blade 17 onder handen en delen we hier op PlaySense onze ongezouten mening.