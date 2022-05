Microsoft heeft zojuist bekendgemaakt welke titels er in mei naar Xbox Game Pass komen. Het gaat om zeven games die tussen nu en de eerste helft van de maand worden toegevoegd, dus er volgen later in mei nog meer titels. Daarvoor moeten we echter de aankondiging even afwachten.

Zoals gebruikelijk hebben we hieronder een volledig overzicht van alle nieuwe toevoegingen.

Sinds vandaag

Loot River (Cloud, console & pc)

Vanaf 5 mei

Trek to Yomi (Cloud, console & pc)

Citizen Sleeper (Cloud, console & pc)

Vanaf 10 mei

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, console & pc)

Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, console & pc)

This War of Mine: Final Cut (Cloud, console & pc)

Vanaf 12 mei

NHL 22 (Console) EA Play

Ook is er nog het een en ander aan downloadbare content beschikbaar gesteld voor een aantal titels. Het gaat om precies te zijn om de volgende uitbreidingen:

Age of Empires II: Definitive Edition Dynasties of India DLC

Halo Infinite Lone Wolves: Season 2

Stellaris 3.0 Update & Nemesis Expansion

Als laatste zijn er weer een aantal games die Game Pass zullen verlaten. Vanaf 15 mei zullen de onderstaande titels niet langer beschikbaar zijn, met uitzondering van GTA: San Andreas. Die game verlaat de service al op 10 mei.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Enter The Gungeon

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Remnant: From the Ashes

Steep

The Catch: Carp and Coarse

The Wild at Heart

Lid worden van Game Pass? Dan kan je daarvoor hier terecht.