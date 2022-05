Eerder deze week werd er al een fragment van The Last of Us op Twitter gedeeld, waarbij een scène uit de serie vergeleken werd met een moment uit de game. De opnames zijn nog in volle gang en nu is er opnieuw een video gedeeld. Ditmaal krijgen we een stukje te zien van een groep mensen met voertuigen die door de straten lopen.

Tijdens de tocht scanderen ze ‘Fuck FEDRA’ en kenners van de game weten natuurlijk dat dit voor ‘Federal Disaster Responce Agency’ staat, die na de uitbraak van het virus verantwoordelijk was voor het opzetten van quarantainezones. De beelden zijn trouwens opgenomen in de Canadese stad Calgary.