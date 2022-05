Wales Interactive heeft Sker Ritual eindelijk onthuld met een trailer. Dit nieuws komt nadat het bedrijf in 2021 al aangaf dat het bezig was met een coöp survival spin-off van Maid of Sker, maar nog geen naam of andere informatie bekend had gemaakt.

Maid of Sker was een horror spel gebaseerd op Welse folklore. Sker Rituals slaat echter een geheel andere route in en verruilt het voorzichtige sluipen in Maid of Sker voor een coöperatief schietfestijn. Dat is ook niet heel raar, want met sluipen ga je de supernatuurlijke aanval van de ‘Quiet Ones’ niet afweren.

De release van Sker Rituals op pc staat gepland voor aankomende zomer, met een console release later in het jaar. Je kan de aankondigingstrailer hieronder bekijken: