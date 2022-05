Respawn Entertainment werkt momenteel aan een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order en voor het gemak werd deze game tot op heden Fallen Order 2 genoemd. Er gingen echter al geruchten rond dat dit niet de definitieve titel zou zijn en een nieuw bericht lijkt dit te ‘bevestigen’.

Bekend journalist Jeff Grubb heeft namelijk begrepen dat de subtitel van de nieuwe Star Wars Jedi ‘Survivor’ zal zijn. Iemand gokte hierop in de Giant Bomb livestream, waarna Grubb bevestigde dat het inderdaad de subtitel is. Of het daadwerkelijk klopt… daarvoor zullen we de officiële aankondiging moeten afwachten.

Verdere details zijn niet bekend, maar mogelijk dat we tijdens de Xbox & Bethesda Showcase of Summer Game Fest meer horen.