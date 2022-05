Ubisoft heeft vanmiddag aangekondigd dat Ubisoft+ binnenkort naar de PlayStation komt. Via deze betaalde service krijgen abonnees toegang tot meer dan 100 games, waaronder nieuwe releases op de dag van release. De service is al beschikbaar op pc, Stadia en Amazon Luna, maar zal dus ook de PlayStation aan gaan doen. Idem dito voor de Xbox.

De eerste stap wordt op 24 mei gezet, want dan zal Ubisoft ‘Ubisoft+ Classics’ beschikbaar stellen op de PlayStation. Via die route krijgen spelers toegang tot de populairste games van de uitgever. Dit zijn zoal: Assassin’s Creed: Valhalla, Tom Clancy’s: The Division en For Honor, maar ook Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, Steep, South Park: The Fractured but Whole, The Crew 2, Trials Rising, Watch_Dogs en Werewolves Within.

De catalogus zal in eerste instantie uit 27 titels bestaan en moet de rest van het jaar verder gaan groeien. Het doel is dat er tegen eind 2022 in totaal 50 games in het aanbod zitten, wat in 2023 verder zal toenemen.

Ubisoft+ Classics zal in eerste instantie inbegrepen zitten bij PlayStation Plus Extra en Premium. Dit komt dus voor abonnees op die service zonder extra kosten. Het is niet duidelijk of Ubisoft+ Classics ook als losse abonnementsvorm wordt aangeboden. Ubisoft geeft aan dat de uitrol op 23 juni in Europa zal plaatsvinden.