Via PlayStation Plus is het mogelijk om middels de duurdere abonnementen klassiekers van weleer te spelen en deze titels komen al dan niet met speciale features. Zo is het in sommige games mogelijk om op te slaan wanneer je maar wilt, dit middels de quick save functie.

Een andere optie is om gameplay terug te spoelen, wat natuurlijk handig is voor als je een foutje hebt gemaakt. Daarnaast zijn sommige games voorzien van verschillende visuele filters en gezien de service bijna live gaat in Azië, hebben we daar nu via Resetera wat screenshots van.

Gebruiker Brokenswiftie heeft namelijk screenshots gemaakt van de verschillende features en die online gedeeld. Zo blijkt Oddworld: Abe’s Oddysee te beschikken over de mogelijkheid de game in een 4:3 én 16:9 resolutie te spelen. Ook kun je een CRT filter toepassen en om daar een idee van te krijgen, check de beelden hieronder.

Klassiek

Standaard

Modern