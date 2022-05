In de afgelopen periode is de Twisted Metal tv-serie al meermaals in het nieuws geweest, want er zijn steeds meer castleden aangekondigd. Zo werd twee dagen geleden bekend dat Flint Marko en Rosa Diaz aangetrokken zijn voor de rollen van Agent Stone en Quiet. Ook nu is er een actrice gestrikt voor een rol in de serie, die je wellicht wel eens eerder hebt gezien als je een horror-liefhebber bent.

De Canadese actrice Neve Campbell zal de rol van een personage genaamd Raven op zich nemen. Je kent haar wellicht als Sidney Prescott uit de iconische horror-film Scream, uit 1996. Later speelde ze diezelfde rol ook in Scream 2 en Scream 3. Verder speelt ze als LeAnn Harvey in de Netflix-serie House of Cards en ze heeft haar rol als Sidney Prescott dit jaar opnieuw gedaan in de nieuwste Scream-film.

In de game staat Raven bekend als een gothic tiener, die niet helemaal emotioneel stabiel is. Ze is dan ook op wraak uit nadat haar beste vriendin Kelly op tragische wijze overleed.