Halverwege de levenscyclus van de vorige generatie introduceerde Sony en Microsoft een verbeterde console en het ziet er naar uit dat hetzelfde deze cyclus gaat gebeuren. Via een presentatie van het Chinese elektronicabedrijf TCL, weten we dat er een PlayStation 5 Pro en nieuwe varianten van de Xbox Series X|S op de planning staan. Die nieuwe consoles zouden in 2023 of 2024 moeten lanceren.

Tijdens de presentatie waarbij het bedrijf de nieuwste televisies liet zien, kwam er een slide voorbij waarop te lezen is dat ‘gen 9.5’ tegen 2024 verwacht wordt. Deze consoles zouden een resolutie van 2160p ondersteunen, alsook de mogelijkheid om games in 8K te spelen. De framerate zou tussen de 60 en 120fps liggen dankzij de kracht van de machines.

De vraag is echter of TCL zich baseert op interne informatie of dat ze het meer als een voorspelling bedoelen. Tegelijkertijd is het niet de eerste keer dat we wat horen over een mid-gen vernieuwing, maar zowel Sony als Microsoft hebben officieel niets bekendgemaakt.