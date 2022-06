Tijdens The Game Awards eind 2020 werd Ark II aangekondigd en dat bleek uiteindelijk een tijdelijke Xbox Series X|S exclusive te zijn. We gingen er toen van uit dat de game ook later naar de PlayStation 5 zou komen, maar daar is nu nog een platform bijgekomen.

Aangezien Ark II voor bepaalde tijd alleen uitkomt voor de Xbox Series-consoles, was de veronderstelling dat het beperkt zou worden tot current-gen platformen. Doug Kennedy, CEO van Studio Wildcard, heeft tegenover YouTuber GP laten weten dat Ark II uiteindelijk ook naar de Nintendo Switch zal komen.

“I’ll say this, it is always our plan to make Ark & Ark II available on as many platforms as possible for as many people possible so, at some point you can expect Switch and PlayStation in that mix”.