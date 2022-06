De meeste gamers zijn ondertussen wel bekend met DONTNOD Entertainment, dit door onder andere het succes van Life is Strange. De ontwikkelaar heeft echter besloten om van naam te veranderen en ook hebben ze laten weten met hoeveel projecten ze bezig zijn.

DONTNOD Entertainment zal nu door het leven gaan als DON’T NOD. De ontwikkelaar heeft voor de naamsverandering en een nieuw logo gekozen, omdat dit beter de identiteit van DON’T NOD weergeeft. Het nieuwe logo is namelijk gemakkelijk aan te passen op diverse genres en universums en de ontwikkelaar doet exact hetzelfde.

Er werken op het moment 320 mensen bij DON’T NOD en zij zijn momenteel druk bezig met verschillende projecten. In totaal wordt er gewerkt aan maar liefst zes games, maar wanneer we hier meer van te zien of horen krijgen is nog niet bekend.

In de onderstaande video wordt getoond hoe gemakkelijk het nieuwe logo zich aanpast op verschillende genres.