SEGA heeft vandaag de SEGA Genesis / Mega Drive Mini 2 aangekondigd. Deze mini console verschijnt op 27 oktober in Japan en dat is het enige land waar het platform vooralsnog uitkomt. Er bestaat echter een kans dat het ook naar het westen komt op een later moment, maar dat moeten we afwachten.

De SEGA Mega Drive Mini 2 zal meer dan 50 Mega Drive én CD games bevatten, wat het dus tot een goed gevuld systeem maakt. Een gedeelte van de line-up is als volgt:

Silpheed (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Virtua Racing (Mega Drive)

Bonanza Bros (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruto (Mega Drive)

Fantasy Zone (new Mega Drive port)

Hieronder een aantal trailers om een betere indruk te krijgen.