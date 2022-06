Tijdens de State of Play uitzending van deze week kwam een wel heel bijzondere titel voorbij: Eternights. Eternights is het debuut van Studio Sai en wordt omschreven als een ‘dating-action game’, wat misschien al wat wenkbrauwen doet fronsen. Een eerste trailer en een bericht op de PlayStation blog geven ons wat meer info.

Eternights speelt zich af in een apocalyptische wereld waarin het grootste deel van de mensheid is veranderd in moordlustige wezens. Enkele overlevenden proberen in deze barre omstandigheden in leven te blijven… en liefde te vinden! Het is jouw taak om verschillende dungeons te doorlopen op zoek naar resources, om later op date te gaan met één van de single dames in jouw buurt. Wanneer je band met een personage versterkt wordt, speel je ook nieuwe skills vrij om te gebruiken tijdens het doorlopen van de dungeons.

Eternights verschijnt aan het begin van 2023 voor de PS4, PS5 en pc. Bekijk de eerste trailer hieronder.