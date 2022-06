Sony registreert met enige regelmaat nieuwe patenten voor hun hardware en software en soms geven ze ons een blik op de toekomst. In 2020 vroeg de Japanse fabrikant een stukje papierwerk aan met betrekking tot de PlayStation controllers, maar het patent werd van de week pas voor het eerst gepubliceerd. Het stuk papierwerk beschrijft hoe de touchpad gebruikt zou kunnen worden als tekenvlak.

Zowel de DualShock 4 als de DualSense hebben een dergelijke touchpad en het patent heeft het erover hoe bewegingen op de touchpad opgeslagen worden als een postscript bestand: een volgorde van coördinaten die op de touchpad zijn ingevoerd. Dit script zou dan weer geïnterpreteerd kunnen worden door een console. Wat de praktische toepassing voor dit patent zou kunnen zijn, is niet beschreven, maar het is niet ondenkbaar dat de speler symbolen moet invoeren om bijvoorbeeld een puzzel op te lossen.

‘As each letter is drawn, it is saved as a file such as a postscript file which is basically a story of the cursor coordinates.’