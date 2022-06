We weten al geruime tijd dat Studio Wildcard aan ARK 2 werkt. Sterker nog, de game werd eind 2020 aangekondigd met niemand minder dan Vin Diesel in de hoofdrol. De game kwam met een nieuwe trailer vanavond tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase voorbij en die kan je hieronder checken.

Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar men heeft wel aangegeven dat de game in 2023 verwacht mag worden. De game komt dan naar de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en is direct vanaf release via Xbox Game Pass te spelen.