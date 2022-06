Het is een hobby van veel techliefhebbers om DOOM op zo veel mogelijk apparaten aan de praat te krijgen. We hebben hier al veel bizarre variaties op gezien, maar deze nieuwe spant wellicht de kroon. Toegegeven, een LEGO-blokje heeft natuurlijk geen rekenkracht noch de mogelijkheid om iets weer te geven. Daarvoor heeft James Brown toch enige aanpassingen moeten verrichten.

Wat hij in essentie heeft gedaan, is een minuscuul OLED-paneel met een resolutie van slechts 72 bij 40 pixels in een LEGO-blokje geplaatst. Het scherm heeft enkel een monochrome kleurweergave. Dit gecombineerd met het formaat maakt het allesbehalve de ideale manier om DOOM te spelen. Maar daar gaat het hier niet om. Een LEGO-blokje: Can it run DOOM? Daarom wel, wat aan de onderstaande tweet te zien is.