Het concept van visgames bestaat al langer, waar dit voorheen vooral om gimmicks draaide. De hoogtijdagen van dit genre waren tijdens het Nintendo Wii tijdperk gezien de motion controls van deze console zich er prima voor leende. Call of the Wild: The Angler is echter van een heel ander kaliber en zal zichzelf ook niet huisvesten op Nintendo’s meest recente console, hoewel die wel nog over motion controls beschikt.

Uit de stallen van Expansive Worlds, een afdeling binnen de Avalanche Studios Group, wordt Call of the Wild: The Angler een game die direct naast het populaire theHunter: Call of the Wild gepositioneerd zal worden. In plaats van jagen op herten, zwijnen en ander wild zal je nu enkel bewapend met een hengel het landschap gaan verkennen. Hoe vreemd dit op papier ook mag klinken, moeten we eerlijk zeggen dat we best onder de indruk zijn van de trailer. Wellicht een soort Farming Simulator in spé voor een geheel ander niche.

Wij gaan de game in ieder geval in de gaten houden. Call of the Wild: The Angler verschijnt later dit jaar op pc via Steam, Epic Games Store en de Microsoft Store. Een aankondiging voor consoleversies mogen we later verwachten.