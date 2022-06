Na Azië, Japan en Amerika is Europa als laatste aan de beurt wat betreft het uitrollen van de nieuwe PlayStation Plus abonnementen. Vandaag is alles live gegaan in de PlayStation Store en mensen die zowel een PlayStation Plus als PlayStation Now abonnement hadden, zullen zien dat het is samengevoegd tot een hogere tier.

Met de lancering van het vernieuwde PlayStation Plus is de gefaseerde uitrol nu afgerond en dit betekent ook dat als je geen actief abonnement hebt, je nu gelijk een keuze kunt maken uit de verschillende tiers die je aangeboden worden. Voor je gemak hebben we de opties naast elkaar gezet inclusief de perks.

PlayStation Plus Essential

Gratis maandelijkse games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag

Online multiplayer toegang

Een abonnement kost per 3 maanden € 24,99, een jaarabonnement kost € 59,99.

PlayStation Plus Extra

Gratis maandelijkse games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag

Online multiplayer toegang

400+ PS4- en PS5-games om te downloaden en spelen

Een abonnement kost per 3 maanden € 39,99, een jaarabonnement kost € 99,99.

PlayStation Plus Premium

Gratis maandelijkse games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag

Online multiplayer toegang

400+ PS4- en PS5-games om te downloaden en spelen

Extra 340+ games: PS3-games via streaming en een bibliotheek aan klassiekers van de PSOne, PS2 en PSP

Game trials

Een abonnement kost per 3 maanden € 49,99, een jaarabonnement kost € 119,99.