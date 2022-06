Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat tegenwoordig een simulatorgame van – ja, Goat Simulator, die slinkse blink was wel degelijk voor jou bedoeld. Tegenwoordig kunnen zelfs aspirant-tuinmannen virtueel het gazon maaien met Lawn Mowing Simulator. Wat zeg je? Gekker hoeft het niet te worden? Nou, zet je dan maar even schrap, want hier komen twee compleet van de pot gerukte DLC-pakketten die tonen dat het wel degelijk een stuk gekker kan.

Beide uitbreidingen doen exact wat hun titels laten uitschijnen. Ancient Britain stuurt je met grasmaaier en al terug naar de tijd van het oude Engeland, waar ze je volgens mij na één blik op dat ‘magische’ toestel meteen als heks de brandstapel op gooien. In Dino Safari mag je dan weer tuinman spelen in een pretpark met dinosaurussen. Spannend, zou je denken… al lijken de prehistorische beesten in de onderstaande trailer vooral aan de morfine te zitten.

Beide DLC-pakketten zijn reeds verkrijgbaar op de PS4, PS5 en pc. Verstand op nul, voet op het gaspedaal… en maaien maar!