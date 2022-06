Square Enix heeft via de Nintendo Direct partnerpresentatie aangekondigd dat NieR Automata naar de Nintendo Switch zal komen. Het betreft hier een uitgave met de titel NieR:Automata The End of YoRHa Edition, die de oorspronkelijke game inclusief alle extra content bevat.

Ook zitten er extra kostuums bij die exclusief voor deze uitgave gemaakt zijn. De releasedatum staat op 6 oktober en het is mogelijk om de game nu in de Nintendo eShop in pre-order te plaatsen. De trailer kan je hieronder bekijken.