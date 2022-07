Het is 1 juli en daarom hebben we zoals altijd weer een overzicht met bevestigde releases. Deze maand verschijnen er nog best wel wat games, waaronder ook deze week. Zo zijn F1 22, DNF Duel, MX vs ATV Legends en meer nu beschikbaar.

In de komende weken kunnen we zoal gaan tennissen met Matchpoint, klassiekers van Klonoa opnieuw beleven en op een katachtig avontuur gaan met Stray. Alle nieuwe releases voor de komende tijd hieronder op een rijtje.

Week van 1 juli

Rabbids: Party of Legends (PS4/XO/Switch/Stadia)

DNF Duel (PS4/PS5/Pc)

MX vs ATV Legends (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Outriders World Slayer (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

F1 22 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Renzo Racer (XO/XSX)

Week van 8 juli

Matchpoint: Tennis Championships (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Overrogue (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 15 juli

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4/PS5/XO/XSX/Switch)

The Quest for Excalibur – Puy du Fou (PS4/Switch)

Week van 22 juli

Live A Live (Switch)

Stray (PS4/PS5/Pc)

Endling – Extinction is Forever (PS4/XO/Switch/Pc)

Week van 29 juli

Digimon Survive (PS4/XO/Switch/Pc)

Xenoblade Chronicles 3 (Switch)

Nog van plan om een game, of misschien wel meer dan één te halen? Je kan het natuurlijk hieronder laten weten.