Nintendo voegt met enige regelmaat nieuwe games aan het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toe. Nadat vorige week Pokémon Snap aan de Nintendo 64 bibliotheek werd toegevoegd, betreft het ditmaal een aantal SEGA Mega Drive games die het aanbod verrijken.

Het gaat om vier nieuwe titels, die nu beschikbaar zijn: Mega Man: The Wily Wars, Comix Zone, Target Earth en Zero Wing. Die eerste bestaat echter weer uit drie games, want de Mega Man: The Wily Wars editie is een compilatie van de eerste drie games die oorspronkelijk voor de NES verschenen.

Die games zijn later van een upgrade voorzien en uitgebracht voor de SEGA Mega Drive en die edities kun je nu dus spelen, mits je een Uitbreidingspakket abonnement hebt uiteraard. Hieronder een trailer.