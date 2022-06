Vorige week liet Nintendo weten dat ze Pokémon Snap zouden gaan toevoegen aan het aanbod van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Om precies te zijn zou de game vandaag aan het aanbod worden toegevoegd en Nintendo voegt nu daad bij woord.

De game is dus beschikbaar om te spelen op je Nintendo Switch. Je kunt de titel vinden via de Nintendo 64 bibliotheek via de applicatie, zodat je gelijk mooie foto’s kunt schieten van allerlei Pokémon die je in het wild treft.

Een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnement is vereist en indien je dit nog niet hebt, kan je daarvoor hier terecht.