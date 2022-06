Nintendo voegt periodiek nieuwe games toe aan de Nintendo 64 bibliotheek voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Na Kirby: The Crystal Shards is nu de volgende game bekendgemaakt en het gaat om een echte klassieker: Pokémon Snap.

Nintendo heeft aangekondigd dat deze titel op 24 juni zal worden toegevoegd en iedereen die een abonnement heeft op het Uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online, krijgt kosteloos toegang tot deze game, zoals voor elke titel in de bibliotheek geldt.

Pokémon Snap werd in 1999 uitgebracht voor de Nintendo 64. Later kwam de game opnieuw uit voor de Nintendo Wii via de Virtual Console.