De Tokyo Game Show was vroeger toch wel dé thuiswedstrijd van Sony: het moment om (niche) games hun moment in de spotlight te geven, maar sindsdien zijn de tijden helaas veranderd. De Japanse gigant zal namelijk de 2022 editie van de TGS in z’n geheel overslaan, zo blijkt uit de lijst aanwezigen die voor een deel door Hunter op Twitter is gedeeld.

Andere grote namen zijn uiteraard wel aanwezig, waaronder Capcom, Bandai Namco, SEGA en Square Enix. Verrassenderwijs zal Microsoft ook aanwezig zijn tijdens TGS, waarschijnlijk om de aanwezigheid in de oostelijke regionen van de wereld te versterken.

PlayStation zal wel in mindere mate aanwezig zijn om indie games te promoten, maar grote onthullingen, aankondigingen of een State of Play voor God of War: Ragnarök lijken vooralsnog dus uitgesloten.