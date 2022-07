DOOM 3 was voor de DOOM-fans ietwat een doorn in het oog. Ondanks dat de game zowel op kritisch als commercieel gebied erg goed scoorde, waren de horror-invloeden niet even geliefd. Desalniettemin onthulde id Software in 2008 het vervolg: DOOM 4, om vervolgens geheel van de radar te verdwijnen.

De studio zou uiteindelijk acht jaar over de ontwikkeling doen en eindigen bij wat wij nu kennen als DOOM 2016, of simpelweg DOOM. Nu zijn er wel een aantal beelden opgedoken van DOOM 4. In de onderstaande video zie je vanaf 1:23 hoe die game er destijds uitzag en de shooter leek voort te borduren op de horrorsetting van diens voorganger.

id Software besloot echter om deze richting te laten voor wat het is en DOOM in een klassieker jasje te steken en hoe dat precies tot stand kwam zie je ook in de onderstaande video terug. De rest is, zoals men dat zo mooi zegt, geschiedenis.